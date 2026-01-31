Thomas Reis: Samsunspor'un Kasımpaşa Galibiyeti 'Çok Önemli'

Thomas Reis, Samsunspor'un Kasımpaşa karşısında 90+2'de aldığı 1-0'lık galibiyetin baskıyı kırdığını ve takımın mücadele gücünü övdü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:47
Reis: Galibiyet baskıyı kaldırdı, kadrodan memnunum

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Thomas Reis takımının zor bir süreçten geçtiğini ve bu galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Reis, performans değerlendirmesinde, "Gösterdiğimiz performansa baktığımızda en iyisiydi diyemem. Takım olarak zor bir dönemden geçiyorduk. Galip gelememenin bize oluşturduğu baskı vardı. Bazı oyuncularımız da yeteri kadar süre alamadıkları için zamana ihtiyaçları vardı. Bugün takımdaki herkes birbiri için savaştı. Birinci yarı performansımızla ilgili çok pozitif şeyler söyleyemem. İkinci yarı çok daha iyi işler yaptık. Totalde girdiğimiz iki net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Son dakikada atılan gol de olsa böyle bir galibiyet bizim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Transfer planlarına ilişkin soruya Reis, "Açıkçası yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Zaten 3 tane transfer gerçekleştirdik. Bazı sakat oyuncularımızın da yeniden takıma katıldığı için mutluyum. Totalde zaten iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Tüm kulvarlarda elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.

Maç süresince Emre Belözoğlu ile yaşanan gerginliğe dair açıklama da yapan Reis, "Kendisini maçtan sonra görme fırsatım olmadı. Ne olduğunu da tam olarak anlayamadım. Sonuç olarak diğer takımların hocalarıyla tartışmaya girmek benim görevim değil. Bu yüzden olanlara şaşırdım. Dördüncü hakem benimle konuştu ama kendisine ne olduğunu anlamadığımı söylemedim. Dolayısıyla benim açımdan herhangi bir problem yok. Belki dil problemi sebebiyle de kendimi gerçek anlamda ifade etmekte zorlanıyor olabilirim. Belki bu sebeple Emre hoca farklı algılamış olabilir. 3 tane sarı kartım var ve dördüncü sarı kartı görmemek adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

