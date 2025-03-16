Thomas Reis: "Takımca iyi bir performans gösterdik ve 1 puan aldık"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile oynadıkları maçı değerlendirerek takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:21
Thomas Reis: "Takımca iyi bir performans gösterdik ve 1 puan aldık"

Reeder Samsunspor, Fenerbahçe ile Berabere Kalarak 1 Puan Aldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İyi Performans ve Mutluluk

Reis, takımının göstermiş olduğu performansla elde ettikleri 1 puanın mutluluğunu paylaştı. Fenerbahçe gibi güçlü bir rakiple oynarken alınan bu sonucun kıymetli olduğunu vurguladı.

Zor Bir Maç ve Taktiksel Plan

Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynamanın zorluğuna dikkat çeken Reis, "Son oynamış oldukları Avrupa maçında çok yorulmuş ve efor sarf etmişlerdi. Rangers'tan yorgun geldiklerini biliyorduk. 50. dakikaya kadar skoru tutmayı düşünmüştük. Planımız bu yöndeydi" ifadelerini kullandı.

Defansif Performansın Önemi

Reis, takımının defansif performansını övgüyle karşılarken, ofansif anlamda bazı eksikliklerinin olduğuna da değindi. Son pasları değerlendirmenin önemine vurgu yaptı ve "Ne yazık ki son pasları değerlendiremedik. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin yakaladığı pozisyonlar vardı, biz biraz şanslıydık" şeklinde konuştu.

Kırmızı Kart Tartışması

Kırmızı kart pozisyonuna da değinen Reis, "Bu çılgınca bir karar bence. Oyuncum ağzının kanadığını göstermek için hakeme küçük bir temasta bulundu ancak kırmızı kart gördü" diyerek bu kararın haksız olduğunu belirtti.

Fiziksel Durum ve Mücadele

Takımın fiziksel durumunun memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Reis, atletik performans antrenörüyle sürekli iletişimde bulunduklarını belirtti. Oyuncuların birbirleri için sahada mücadele ettiğini dile getiren Reis, "Dolu stadyumda oynamanın zorluğunu biliyoruz" dedi.

Hedefler ve Fenerbahçe’nin Gücü

Reis, ligin sonuna kadar 3. sıradaki pozisyonlarını korumak istediklerini belirtti. Fenerbahçe’nin performansından övgüyle bahseden Reis, "Çok iyi oyuncular giriyor" diyerek rakiplerinin güçlü taraflarını da göz ardı etmedi.

Son olarak, maçın uzatmalarında da takımının iyi savunma yaptığını ve sahada kalmalarının önem taşıdığını ifade etti.

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