THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Biletleri 7 Saatte Tükendi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Biletleri Tükendi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun biletleri, kısa sürede büyük ilgi görerek 7 saatten kısa bir sürede tükenmiştir.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, www.f4tickets.com adresinde satışa sunulan biletler, Türk Saati ile 11.00'de müşterilere sunulmuştu. Tüm biletlerin 7 saat içinde satılması, organizasyonun popülaritesini bir kez daha ortaya koydu.

Etihad Arena'da Büyük Heyecan

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 23-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda, bilet fiyatları arasında maç başına 74,75 ile 187,25 avro, dört karşılaşmayı kapsayan paketler için ise 299 ile 749 avro arasında değişiklik göstermektedir.

Bu yılki Dörtlü Final, tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek. Yarışmanın yarı final maçları 23 Mayıs günü, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs tarihinde oynanacak.