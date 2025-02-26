THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Biletleri 7 Saatte Tükendi

Abu Dabi'de düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun biletleri 7 saatte tükendi.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:25
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Biletleri 7 Saatte Tükendi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Biletleri Tükendi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun biletleri, kısa sürede büyük ilgi görerek 7 saatten kısa bir sürede tükenmiştir.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, www.f4tickets.com adresinde satışa sunulan biletler, Türk Saati ile 11.00'de müşterilere sunulmuştu. Tüm biletlerin 7 saat içinde satılması, organizasyonun popülaritesini bir kez daha ortaya koydu.

Etihad Arena'da Büyük Heyecan

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 23-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda, bilet fiyatları arasında maç başına 74,75 ile 187,25 avro, dört karşılaşmayı kapsayan paketler için ise 299 ile 749 avro arasında değişiklik göstermektedir.

Bu yılki Dörtlü Final, tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek. Yarışmanın yarı final maçları 23 Mayıs günü, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs tarihinde oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Kötü bir futbol günü geçirdik"
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu
3
Cham: 'Hedefimiz Kupa, Avrupa'ya Açılmak Istiyoruz!'
4
Orhan Ak: İskenderunspor Haklı Bir Galibiyet Aldı
5
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi: 5-2
6
Galatasaray ve Dreame Technology'den Önemli Sponsorluk Anlaşması
7
İskenderunspor, Fatih Karagümrük'ü Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

2025'te Çift Emekli Maaşı ve Esnek Çalışma Saatleri Geliyor!

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

İstanbul'da Ramazan'da Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Sürekli Destek

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi