THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde 31 ve 32. hafta maçları yarın başlayarak 28 Mart'ta sona erecek. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:12
THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde 31 ve 32. hafta maçlarını kapsayan çift maç haftası yarın başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu heyecan dolu dönem, 28 Mart Cuma günü sona erecek.

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes çift maç haftasında toplam iki karşılaşma gerçekleştirecek. Fenerbahçe Beko yarın Paris Basketbol ile karşılaşacakken, 28 Mart Cuma günü Baskonia’yı konuk edecek. Anadolu Efes ise ilk maçında 26 Mart Çarşamba günü Baskonia'yı ağırlayacak, ikinci mücadelede ise 28 Mart Cuma günü Maccabi Playtika ile Letonya’da karşılaşacak.

Anadolu Efes, ligde 9. sırada bulunurken, Fenerbahçe Beko ise 2. sırada yer alıyor.

Maç Programı

THY Avrupa Ligi'nde oynanacak 31 ve 32. hafta maçlarının programı ise şu şekilde:

31. Hafta:

Yarın:

  • 20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol (Fransa)
  • 21.00 Monaco (Fransa) - Zalgiris Kaunas (Litvanya)
  • 22.30 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
  • 22.45 Real Madrid (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
  • 22.45 Partizan (Sırbistan) - ALBA Berlin (Almanya)
  • 22.45 LDLC ASVEL (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

26 Mart Çarşamba:

  • 20.30 Anadolu Efes - Baskonia (İspanya)
  • 22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya)
  • 22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

32. Hafta:

27 Mart Perşembe:

  • 22.00 LDLC Asvel (Fransa) - Zalgiris Kaunas (Litvanya)
  • 22.15 Olympiakos (Yunanistan) - Monaco (Fransa)
  • 22.30 Bayern Münih (Almanya) - Partizan (Sırbistan)
  • 22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya)

28 Mart Cuma:

  • 20.30 Anadolu Efes - Maccabi Playtika (İsrail)
  • 20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya)
  • 22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya)
  • 22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya)
  • 22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - Paris Basketbol (Fransa)

Basketbolseverler için heyecan dolu bir haftanın kapıları açılıyor!

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