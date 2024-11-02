THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Liderlikte

THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta geride kalırken, Litvanya temsilcisi Zalgiris, çift maç haftası sonunda liderliğe yükseldi. Ligdeki iki maçında da başarı gösteren Zalgiris, toplamda 6 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Beko'nun İki Galibiyeti

Türkiye'nin temsilcisi Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında sırasıyla Maccabi Playtika ve Partizan ile karşılaştı. Litvanya'daki mücadelesinde Maccabi'yi 84-82 yenen sarı-lacivertliler, ardından eski teknik direktörleri Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan'ı 89-72 mağlup ederek haftayı 2 galibiyetle kapattı.

Anadolu Efes'in Performansı

Anadolu Efes, haftaya Barcelona karşısında kaybederek başladı. Bu karşılaşmada 88-97'lik skorla yenilen lacivert-beyazlılar, ardından Alba Berlin ile oynadığı maçı 86-70 kazanarak 4. galibiyetini elde etti.

Zalgiris'in Rüya Gibi Başlangıcı

Zalgiris, bu sezonki başarı grafiği ile dikkat çekiyor. Andrea Trinchieri liderliğindeki ekip, çift maç haftasında önce Kızılyıldız'ı 86-84, ardından Monaco'yu 63-62 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.

Panathinaikos'un Sürekliliği

Son şampiyon Panathinaikos AKTOR ise, gidişatını sürdürmekte. Geride kalan haftada Kızılyıldız karşısında geriden gelip kazanarak 3. galibiyetine ulaştı.

Real Madrid'den Kötü Başlangıç

Geçtiğimiz 7 yılın 6'sında Dörtlü Final'e kalan Real Madrid, bu sezona kötü bir başlangıç yaparak, çift maç haftasında her iki karşılaşmayı kaybetti.

Haftanın MVP'leri

Çift maç haftasında en değerli oyuncular (MVP) olarak Shabazz Napier (Bayern Münih) ve Zach Leday (EA7 Emporio Armani Milan) belirlendi. Napier, Virtus Segafredo Bologna'ya karşı gösterdiği performansla öne çıkarken, Leday de derbi maçında başarılı bir oyun sergiledi.

Sonuçlar ve Puan Durumu

6. ve 7. haftanın sonuçları ve puan durumu güncellenmiştir. Zalgiris, Panathinaikos ve Barcelona sırasıyla ilk üçte yer alırken, Fenerbahçe Beko ise 4. sıradadır.

Gelecek Maçlar

8. hafta programında dikkati çeken maçlardan biri, Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos arasındaki Yunan derbisi olacak. Diğer takımlar da Fransız ekipleriyle karşılaşacak.