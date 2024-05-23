THY EuroLeague Final Four öncesi gerginlik: Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında otel önünde gerilim

Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik

THY EuroLeague'in heyecan dolu Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e gelmeye başladı. Ancak Panathinaikos'un otel girişinde Fenerbahçeli taraftarlarla yaşanan bir olay gerginliğe sebep oldu.



Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos takımları otellerine ulaştıklarında, Fenerbahçeli taraftarlar da takımlarını karşılamak için otel önünde yer aldı. Ancak Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın girişi sırasında taraftarlar, ona karşı provokatif tezahüratlarda bulundular.

Ergin Ataman'ın, taraftarlara küfürlü bir şekilde karşılık vermesiyle gerginlik arttı. Ataman, güvenlik talebinde bulunarak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Kısa süreli bir gerilimin yaşandığı olayda, taraftarlarla koç arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Neyse ki olaylar büyümeden önce güvenlik ekipleri müdahale etti ve Panathinaikos takımı otel içine alındı.