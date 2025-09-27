TİGEM 15 Safkan Elit Arap Koşu Tayını 21 Ekim'de İhale Ediyor
Resmi Gazete ilanı: Sultansuyu'dan açık artırma
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, işletmenin yetiştirdiği 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayını satışa çıkarıyor.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taylar hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle alıcı bulacak.
İhaleye katılacaklardan tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak.
İhale, 21 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda gerçekleştirilecek.