Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor'un En İstikrarlı Oyuncusu

Tim Jabol Folcarelli, 12 haftada 12 maçta 1.035 dakika oynayarak Trabzonspor'un en istikrarlı ismi oldu; 3 asistle takımın güven veren yüzü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:30
Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor’un en istikrarlı oyuncusu oldu.

Sözleşme ve transfer

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mustafa Eskihellaç, Zubkov ve Sikan ile birlikte kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Ajaccio’dan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen oyuncu, bordo-mavili takımın orta sahasında güven veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

İlk geldiği dönemde sakatlıklar yaşadı

Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımın başında bulunduğu dönemde 2024-2025 kış transfer döneminde kadroya katılan oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Süper Lig’de 7 maçta 351 dakika sahada kalan oyuncu, kas yaralanması ve uyluk çarpması nedeniyle 9 maç kaçırmıştı.

Bu sezon sahadaki en istikrarlı isim oldu

Bu sezon bordo-mavili takımla birlikte iyi bir kamp dönemi geçiren Folcarelli, 12 maçın tamamında forma giydi. Antalyaspor maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu diğer maçların tamamında forma giyerek 1.035 dakika sahada kaldı. Oyuncu bordo-mavili forma ile henüz golle tanışmazken, 3 asist katkısında bulundu. Orta sahadaki dinamik görüntüsü ile Teknik Direktör Fatih Tekke’nin en güvenilir isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Trabzonspor’da Folcarelli’nin ardından, Paul Onuachu 1.034 dakika, Savic 951 dakika, Batagov 945 ve Mustafa Eskihellaç ise 943 dakika ile en çok süre alan oyuncular oldu.

Oulai ile uyum yakaladı

Trabzonspor’un en genç oyuncularından Oulai, bordo-mavili takımda düzenli olarak forma giymeye başlamasıyla birlikte Folcarelli ile iyi bir uyum yakaladı. Aynı dili konuşan ikili arasında Oulai 19, Folcarelli ise 25 yaşında. Orta sahaya dinamizm katan bu oyuncuların koordinasyonu ve saha içi anlayışının, Trabzonspor’un orta sahadaki etkinliğini önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde artırması bekleniyor.

