Timo Werner Fenerbahçe'nin radarına girdi: Transfer için izin çıktı

Trendyol Süper Lig'in 12'inci hafta maçlarında bu hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan F.Bahçe sahadan 1 puan aldı ve lig liderliğini Galatasaray'dan devraldı. Son 3 resmi maçında sadece puan kaybeden Fenerbahçe, sakat oyuncuların yokluğunu da issediyor. Bu durumun ardından Kanaryalar'ın devre arası transfer planları netleşti.

Edin Dzeko ile Michy Batshuayi'nin stoper olarak görev yaptığı F.Bahçe'nin kadrosunda Leipzigli Timo Werner yer alıyor. Leipzig'den müjdeli haber gelen sarı-lacivertli ekip, Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşı Alman forvetini kadroya almayı düşünüyor.





“Kendisinden kulüp bulmasını istedik”

Leipzig sportif direktörü Rouven Schröder şunları söyledi: "Werner'in kendisine uygun olan kulüp bulmasını istiyoruz. O hala takımımızın bir parçasıdır. Doğal olarak forma için yarışacak. Kariyerinde çok zor bir dönemden geçiyor. Bunu yapacağız. Futbol böyledir, yollar nihayetinde çiçeklerle döşenmez”

“Onunla çok açık ve net konuştuk”

Schröder şöyle devam etti:

"Başlangıç ​​kadrosu için aklımızda başka oyuncular vardı. İçinde bulunduğumuz durum budur. Werner'e karşı çok açık ve nettik. Kulübün aklında farklı planlar varsa, oyuncular kendi yollarını çizmeli ve söz konusun durmlarla baş edebilmeli."