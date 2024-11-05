TOFAŞ, Anzejs Pasecniks ile Anlaştı

TOFAŞ'tan Yeni Transfer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önde gelen ekiplerinden TOFAŞ, 29 yaşındaki Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, bu sezon ligde oynadığı 9 maçı da kazanarak başarı yakalayan Bursa temsilcisi, güçlenmek adına uzun oyuncu takviyesi yapıldığı duyuruldu.

Pasecniks'in Kariyeri

Mavi yeşillilerin yeni transferi Anzejs Pasecniks, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks forması giymekteydi. İspanya'nın Liga Endesa liginde 2023-24 sezonunda Zunder Palencia takımıyla 34 maçta 13 sayı, 4.7 ribaunt ve 1.3 asist ortalaması yakaladı. 2.16 metre boyundaki oyuncu, 2024-25 sezonu öncesinde NBA'e geri dönerek Milwaukee Bucks ile çift yönlü kontrat imzaladı.

Uluslararası Başarılar

Bununla birlikte, Pasecniks Letonya Milli Takımı'nda da aktif olarak görev alarak uluslararası arenada da yeteneklerini göstermektedir.