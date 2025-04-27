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TOFAŞ, Mersin Spor'u 87-65 Mağlup Etti

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'u 87-65 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 17:43
TOFAŞ, Mersin Spor'u 87-65 Mağlup Etti

TOFAŞ, Mersin Spor'U Farklı Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında, TOFAŞ, Mersin Spor karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 87-65'lik skorla kazandı.

Bu galibiyet, TOFAŞ için ligin gidişatı açısından büyük bir öneme sahip. Taraftarlarının desteğiyle sahada üstün bir oyun sergileyen TOFAŞ, rakibine karşı net bir üstünlük sağladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ ile Mersin Spor, TOFAŞ Spor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ ile Mersin Spor, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ ile Mersin Spor, TOFAŞ Spor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ ile Mersin Spor, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

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