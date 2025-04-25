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Tolgahan Kiraz Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın Şampiyonu

Tolgahan Kiraz, Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etap finalinde Muhammet Çavuşoğlu'nu yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 21:02
Tolgahan Kiraz Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın Şampiyonu

Tolgahan Kiraz Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın Şampiyonu

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'nda Tolgahan Kiraz, final müsabakasında Muhammet Çavuşoğlu'nu yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Gölbaşı'nda bulunan Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde düzenlenen şampiyona, bugün Tolgahan Kiraz ile Muhammet Çavuşoğlu arasında gerçekleşen final karşılaşmasıyla sona erdi. Kiraz, finalde rakibini 40-20 skorla mağlup etti ve etap şampiyonu unvanını kazandı.

Bu müsabakada toplamda 177 sporcu yer aldı. Şampiyonada ayrıca Serdal Baş ve Gökhan Salman üçüncülüğü paylaşarak kürsüde yer aldı.

Federasyondan Açıklama

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, şampiyona hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 3 etabımız daha var. İkinci etap büyük bir ihtimalle ağustos ayında Çanakkale'de oynanacak. Sonrasında ekim ve aralık ayında 3. ve 4. etaplar tekrar Ankara’da Gölbaşı tesislerimizde düzenlenecek. Bu dört etap sonunda hem 4 kişilik milli takım belirlenecek hem de Türkiye 3 Bant Bilardo 2025 Şampiyonu belli olacak" şeklinde bilgi verdi.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'nda final müsabakasında Muhammet Çavuşoğlu'nu yenen...

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'nda final müsabakasında Muhammet Çavuşoğlu'nu yenen Tolgahan Kiraz, etap şampiyonu oldu.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'nda final müsabakasında Muhammet Çavuşoğlu'nu yenen...

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'nda final müsabakasında Muhammet Çavuşoğlu'nu yenen Tolgahan Kiraz, etap şampiyonu oldu.

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