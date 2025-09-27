Toprak Razgatlıoğlu Aragon'da İlk Zaferini Kutladı

WSBK İspanya 10. Ayağı - İlk Yarış

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki 10. ayağının ilk yarışında birinci olmasının kendisi için çok özel bir an olduğunu söyledi.

Kariyerinde ilk kez Aragon Pisti'nde zafer elde eden Toprak, duygularını şöyle ifade etti: "Benim bu kadar güldüğümü görmezsiniz. Birçok yarışta birinci olduk ama bu biraz özeldi. 2018'de Superbike kariyerim başladı ve 2018'den bu yana burada hiç birincilik almadım. Sonunda bugün ilk defa Aragon'da birinci olduk. Bu gerçekten benim için unutulmaz bir şey oldu çünkü MotoGP padok alanına gitmeden önce burada birinci olmak istiyordum. Sonunda o da bugüne nasipmiş."

Yarınki yarışlara odaklandığını vurgulayan Toprak, "Biraz daha sakin kalmaya çalışıyorum çünkü yarın Superpole yarışında birinci olursam üst üste 14 yarış kazanıp yeni bir rekor kırmış olacağım. Tabii bunu hep beraber göreceğiz, herkes elinden geleni yapacak. Ducati'nin daha güçlü geleceğini düşünüyorum. Bizim de motoru biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah her şey yolunda gider ve yeni bir rekor kırarız. Çünkü bu güne kadar birçok rekor kırdık, bir bu kaldı. Bunu da halledebilirsek güzel olacak. Ama önemli olan buradan en iyi puanla ayrılmak. Şampiyonada biliyorsunuz büyük mücadele ediyoruz, iki yarış hafta sonu kaldı. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.