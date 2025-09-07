DOLAR
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da 2'de 2 yaptı — Şampiyonlukta fark 34

Toprak Razgatlıoğlu, Magny-Cours'ta superpole zaferiyle Fransa'da 2'de 2 yaptı; puanını 444'e çıkarıp liderlik farkını 34'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:38
Magny-Cours'ta superpole zaferi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağında düzenlenen 10 turluk superpole yarışını kazanarak Fransa'da 2'de 2 yaptı.

Magny-Cours Pisti'nde (4,411 kilometre) gerçekleştirilen yarışta Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla ilk turun ardından ele geçirdiği liderliği yarış sonuna kadar korudu ve damalı bayrağı birinci sırada geçti. Bu sonuçla Toprak, üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Superpole yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz pilot Alex Lowes ise üçüncü tamamladı. Türkiye adına WSBK'de yarışan Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu superpole yarışını 15. sırada bitirdi.

Genel klasman ve puan durumu

Bu sonuçla milli motosikletçi Toprak, genel klasmanda puanını 444'e yükseltti ve şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati'den Nicolo Bulega ile puan farkını 34'e çıkardı.

Genel klasmanda Nicolo Bulega 410 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 252 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada yer aldı.

