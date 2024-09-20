DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,1 -0,11%
ALTIN
2.858,92 -1,14%
BITCOIN
2.164.449,26 -0,6%

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki Yarışlarda Yer Alamayacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kaza nedeniyle İtalya'daki yarışlara katılamayacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:10
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki Yarışlarda Yer Alamayacak

Toprak Razgatlıoğlu'nun Kazası

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabında serbest antrenman seansında geçirdiği kaza sonucu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu bu hafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlarda yer alamayacak.

Fransa Etabında Yaşananlar

Razgatlıoğlu, iki hafta önce Fransa'daki yarışlarda kaza yaparak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürmesine rağmen, İtalya'daki 3.768 kilometre uzunluğundaki Cremona Pisti'nde düzenlenecek yarışlara katılamayacak.

Puan Durumu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda şu anda Toprak Razgatlıoğlu 365 puanla lider konumda bulunurken, en yakın rakibi olan İtalyan Nicolo Bulega 310 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Gelecek Yarışlar

Devam eden tedavi süreci sonrasında Toprak Razgatlıoğlu, 28-29 Eylül tarihlerinde İspanya'daki Aragon Pisti'nde yapılacak sezonun 10. ayak yarışlarına yetişebilmek için çaba gösterecek.

İLGİLİ HABERLER

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi Protokolü İmzalandı
2
Türk Tekvando Camiasında Kayhan Aytar'ın Kaybı
3
Adanaspor'un Hedefi: En İyi Sıralama
4
Fenerbahçe ve Galatasaray Rekabetinin Tarihindeki İlginç Anlar
5
Galatasaray'ın Kadıköy'deki Başarısı: Son 7 Sezonda Sadece 1 Yenilgi
6
Modern Pentatlonda Tek Başkan Adayı: Serhat Aydın
7
Formula 1 Heyecanı Singapur'da Devam Ediyor

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı