Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki Yarışlarda Yer Alamayacak

Toprak Razgatlıoğlu'nun Kazası

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabında serbest antrenman seansında geçirdiği kaza sonucu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu bu hafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlarda yer alamayacak.

Fransa Etabında Yaşananlar

Razgatlıoğlu, iki hafta önce Fransa'daki yarışlarda kaza yaparak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürmesine rağmen, İtalya'daki 3.768 kilometre uzunluğundaki Cremona Pisti'nde düzenlenecek yarışlara katılamayacak.

Puan Durumu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda şu anda Toprak Razgatlıoğlu 365 puanla lider konumda bulunurken, en yakın rakibi olan İtalyan Nicolo Bulega 310 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Gelecek Yarışlar

Devam eden tedavi süreci sonrasında Toprak Razgatlıoğlu, 28-29 Eylül tarihlerinde İspanya'daki Aragon Pisti'nde yapılacak sezonun 10. ayak yarışlarına yetişebilmek için çaba gösterecek.