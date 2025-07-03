TOSFED Next Talent Projesi İstanbul'da Başladı

TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, "Elemeler sona erdiğinde 20 finalist arasından birinci olan adayımızı, 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışmaya göndereceğiz." dedi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) desteğiyle hayata geçirilen ve 12-16 yaşındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği TOSFED Next Talent projesi, İstanbul'da başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesinin ilk etabı 1, 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Elektrikli Segway Karting ile Elemeler Devam Edecek

İstanbul'un ardından sırasıyla Bursa, Nevşehir, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de elektrikli Segway karting araçlarıyla elemeler düzenlenecek. Tamamen çevre dostu bu araçlarla gerçekleştirilmesi planlanan elemeler tamamlandığında, en hızlı dereceleri elde eden toplam 20 aday final biletini kazanacak.

Yaklaşık 2 bin 500 katılımcının yer alması hedeflenen projenin finali ise 1 Ağustos'ta TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek. Finalin galibi, 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde ederken; ikincilik ve üçüncülük elde edenler Segway F2 scooter ve Segway E2LL scooter ile ödüllendirilecek.

Nisa Ersoy: "Yetenekli Gençler Çıkartacağız"

TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, proje ile ilgili olarak, "Otomobil sporlarına erişimi olmayan ve belki de hiç tanışmamış çocuklarımızın ayağına giderek, onlara sporumuzu tanıtmayı amaçlıyoruz. Aralarından ileriye dönük yetenekli gençler çıkartacağız. Bu proje, otomobil sporlarına yeni bir soluk getirecek." dedi.

Ayşe Çebi: "Sporun Cinsiyeti Yok"

16 yaşındaki milli karting sporcusu Ayşe Çebi ise projenin önemine vurgu yaparak, "Karting her ne kadar erkek egemen bir spor olarak bilinse de, ben 5 yıldır yarışıyorum. Sporun cinsiyeti yok, kadın sporcular da çok başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Sporumuza yeni isimler kazandırılması adına çok başarılı bir organizasyon." şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) desteğiyle hayata geçirilen ve 12-16 yaşlarındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği "TOSFED Next Talent" projesi, İstanbul'da başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağı 1, 2 ve 3 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirildi. Elemelerin tamamlanmasının ardından en hızlı dereceyi yapan kız ve erkek toplam 20 aday, final bileti alacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) desteğiyle hayata geçirilen ve 12-16 yaşlarındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği "TOSFED Next Talent" projesi, İstanbul'da başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağı 1, 2 ve 3 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirildi. Elemelerin tamamlanmasının ardından en hızlı dereceyi yapan kız ve erkek toplam 20 aday, final bileti alacak.