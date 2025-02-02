Tottenham, Kevin Danso'yu Renklerine Bağladı

Tottenham, Kevin Danso ile Anlaştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Fransa'nın Lens takımından Kevin Dansoyu satin alma opsiyonuyla kiraladı. Kulüp, 26 yaşındaki stoperin zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Satın Alma Bedeli 21 Milyon Sterlin

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Danso için ödenecek satın alma bedelinin 21 milyon sterlin olduğu öne sürüldü.

Danso'nun Kariyeri

Futbol kariyerine Augsburg'da başlayan Danso, ardından Southampton ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. 2021 yılında Lens ile sözleşme imzalayan Danso, bu takımda 128 maçta 4 gol kaydetti.

Milli Takım Performansı

Kevin Danso, Avusturya Milli Takımı için de 24 kez sahaya çıkarak uluslararası alanda da deneyim kazandı.