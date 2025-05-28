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Trabzonspor 19 Yaş Altı Elit A Ligi Şampiyonu Kupasını Aldı

Trabzonspor, 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nde şampiyonluk kupasını aldı. Takım, ligin son haftasında Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 16:24
Trabzonspor 19 Yaş Altı Elit A Ligi Şampiyonu Kupasını Aldı

Trabzonspor, 19 Yaş Altı Elit A Ligi Şampiyonu

Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, ligin son haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaştı ve bu mücadele sonrası şampiyonluk kupasını aldı.

Kritik Karşılaşma ve Skor

Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve büyük bir heyecanla beklenen karşılaşmayı Trabzonspor, 25. dakikada Ekrem Terzi ve 90. dakikada Mustafa Ateş'in golleriyle 2-1 kazanarak, ligi 87 puanla tamamlamayı başardı. Sipay Bodrum FK'nın tek golünü ise 49. dakikada Oğulcan Başol kaydetti.

UEFA Gençlik Ligi Temsili

Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti. Bordo-mavili takım, 2022-23 sezonunda UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselerek Barcelona'ya karşı 4-1'lik skorla kaybetmiş ve Avrupa ikincisi olmuştu.

Şampiyonluk Töreni

Kupa teslim töreninde kupa, TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Savaş Çam'ın elinden alındı. Teknik direktör Eyüp Saka, tören sonrası yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un ve şehrin hem Türkiye'de hem de UEFA Gençlik Ligi'nde iyi bir şekilde temsil edildiğini belirtti:

"Onların büyük özverisi ve mücadelesiyle çok zorlu geçen bu sezonu çok şükür ki iki kulvarda da mutlulukla bitirdik. İnşallah onları daha iyi yerlerde görürüz, tüm temennimiz ve amacımız o."

Takım İçin Hedefler

Kaptan Abdurrahman Bayram, inanç ve azimle çalışarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade etti. Hücum oyuncusu Ekrem Terzi ise A takımda oynamayı hedeflediğini ve Avrupa'ya gitmek istediğini dile getirerek, "Trabzon'u ve Türkiye'yi temsil etmek isterim." dedi.

Başka Başarılar

Törende, 17 Yaş Altı Elit A Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'un alt kadrosu da kupa ve madalya aldı.

Sipay Bodrum FK oyuncuları, Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde önceki hafta şampiyonluğu...

Sipay Bodrum FK oyuncuları, Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde önceki hafta şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımını karşılaşma öncesinde tebrik etti.

Sipay Bodrum FK oyuncuları, Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde önceki hafta şampiyonluğu...

Sipay Bodrum FK oyuncuları, Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde önceki hafta şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımını karşılaşma öncesinde tebrik etti.

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