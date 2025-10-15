Trabzonspor 2-1 Beşiktaş — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Goller Ecemnur Öztürk (44'), Birgül Sadıkoğlu (54') ve Natalia (57').

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:48
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi — 6. Hafta

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maç, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynandı.

Beşiktaş, 44. dakikada Ecemnur Öztürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 54. dakikada Birgül Sadıkoğlu ile eşitliği sağladı: 1-1.

Ev sahibi ekip, üstün oyununu sürdürdü ve 57. dakikada Natalia'nın golüyle skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Trabzonspor, Kadir Özcan Tesisleri'nde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor