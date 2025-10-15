Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi — 6. Hafta
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Maç, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynandı.
Beşiktaş, 44. dakikada Ecemnur Öztürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 54. dakikada Birgül Sadıkoğlu ile eşitliği sağladı: 1-1.
Ev sahibi ekip, üstün oyununu sürdürdü ve 57. dakikada Natalia'nın golüyle skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Trabzonspor, Kadir Özcan Tesisleri'nde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.