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Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Alanyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:37
Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Alanyaspor ile Maç Öncesi Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, rondo çalışması ve 10'a 10 mini kaleli oyun ile devam etti. Çalışma, dar alanda oyun uygulamaları ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maç hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Stefan Savic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Stefan Savic de yer aldı.

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Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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