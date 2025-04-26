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Trabzonspor, Alanyaspor Maçına Hazır!

Trabzonspor, Alanyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 20:23
Trabzonspor, Alanyaspor Maçına Hazır!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili ekip, Alanyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdi.

Papara Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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