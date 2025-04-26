Trabzonspor, Alanyaspor Maçına Hazır!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili ekip, Alanyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdi.
Papara Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.