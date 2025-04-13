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Trabzonspor, ALG Spor'u 4-0 Mağlup Ederek Puanını Yükseltti

Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor'u 4-0 yenerek puanını 42'ye çıkardı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 16:44
Trabzonspor, ALG Spor'u 4-0 Mağlup Ederek Puanını Yükseltti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında konuk ettiği ALG Spor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Maç, Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve ilk yarı golsüz geçti. Ancak ikinci yarıda Trabzonspor, oyunun kontrolünü eline aldı.

Trabzonspor’un gollerini, 52. dakikada Chioma Olise, 61. ve 65. dakikalarda Diana Lucas Msewa ve 76. dakikada Azra Ardos kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 42'ye yükselterek ligdeki iddiasını sürdürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile ALG Spor, Trabzonspor Kadir...

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile ALG Spor, Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Trabzonsporlu oyuncu Diyorakhon Khabibullaeva (solda), rakipleriyle mücadele etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile ALG Spor, Trabzonspor Kadir...

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile ALG Spor, Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Trabzonsporlu oyuncu Diyorakhon Khabibullaeva (solda), rakipleriyle mücadele etti.

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