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Trabzonspor Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Sağladı

Trabzonspor, amatör kulüplere malzeme yardımı için düzenlediği törenle destek verdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:23
Trabzonspor Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Sağladı

Trabzonspor'dan Amatör Kulüplere Destek

Trabzonspor Kulübü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi ile işbirliği yaparak şehrin amatör kulüplerine malzeme yardımı gerçekleştirdi.

Malzeme Yardım Töreni

Kadir Özcan Tesisleri'nde düzenlenen törene, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz, Coşkun Öztürk, Ceyhun Eskici, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ve amatör kulüp temsilcileri katılım sağladı.

Asbaşkan Kafkas'ın Açıklamaları

Asbaşkan Kafkas, ASKF'nın düzenlediği etkinliklerde yer almanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın daima vurguladığı gibi, 'ASKF ile bir araya geldiğimizde amatörlerimiz için hızlıca gereken her şeyi yapmalıyız' diyoruz. Amatörlerin sorunlarının çok olduğunu biliyoruz ve yönetimimizdeki yönetici arkadaşlarımızın çoğu daha önce amatör kulüplerde görev yapmışlardır," dedi.

Kafkas, ASKF'nın taleplerini yerine getirmek için gayret göstereceklerini belirterek, "Bugün yaptığımız malzeme yardımı, amatör kulüplerimizin bir nebze olsun rahatlamasına destek olacaktır. Hayırlı olması dileğiyle," şeklinde konuştu.

Törende, Trabzonspor tarafından temin edilen malzemeler amatör kulüp yetkililerine teslim edildi.

Trabzonspor Kulübü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi iş birliği ile...

Trabzonspor Kulübü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi iş birliği ile kentteki amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı.

Trabzonspor Kulübü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi iş birliği ile...

Trabzonspor Kulübü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi iş birliği ile kentteki amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı.

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