Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Hakem Oğuzhan Çakır'a Sert Tepki

Trabzonspor Başkanı'ndan Sert Açıklamalar

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından hakem Oğuzhan Çakır'ı hedef aldı. Doğan, 'Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiçbir şekilde, açık ve net söylüyorum Trabzonspor camiasının, Trabzon şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz.' şeklinde ifadelerde bulundu.

Maç Sonrası Duygularını Paylaştı

Bordo-mavili takımın 3-2 mağlubiyetle ayrıldığı maç sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Doğan, oyuncularını tebrik ederek, 'Gereken mücadeleyi gösterdiler, sahada kaldılar ama saha dışındaki şerefsizlere maalesef mağlup olduk yine. Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var.' dedi.

İki Operasyon Teorisi

Doğan, Trabzonspor'a yönelik iki operasyon olduğunu öne sürerek, 'Tabii biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz. Burada iki tane operasyon var. Birinci operasyon, Trabzonspor takımına yapılan operasyon. İkinci operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız.' ifadelerinde bulundu.

Taraftarlara Üzüldüm

Doğan, açıklamalarının devamında, 'Herkes buraya çoluğuyla çocuğuyla bu maçı kazanmak, galibiyeti görmek için gelmiş ama buraya planlı bir şekilde gönderilen bir şerefsize yenilmiş.' dedi ve hakemin kararlarına tepki gösterdi.

Sonuç ve Gelecek Mesajı

Son olarak, 'Artık sonuna geldi bu iş, ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert bir şekilde bildirecek.' diyerek, yönetimin net bir tutum sergileyeceğini sözlerine ekledi.