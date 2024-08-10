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Trabzonspor Başkanı'ndan Taraftarlara Çağrı: Hoşgörü ve Saygı

Mahmut Ören, Galatasaray formalı taraftarlara yapılan saygısızlıkları kınadı ve hoşgörü çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:23
Trabzonspor Başkanı'ndan Taraftarlara Çağrı: Hoşgörü ve Saygı

Taraftarlara Saygı Çağrısı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Trabzonspor ve Rapid Wien karşılaşmasında, Galatasaray forması giyen iki kadın taraftara yönelik yaşanan olumsuzluklara tepki gösterdi.

Saygısız Davranışları Kınıyorum

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, "Tribünlerde Galatasaray formasıyla takımımıza destek vermeye gelen iki kadın taraftara bazı bordo-mavili taraftarların sergilediği saygısız tavırlar beni derinden üzüyor. Bu tür davranışları asla tasvip etmiyorum ve bu olay Trabzonspor'un değerleriyle bağdaşmıyor," diye belirtti.

Sporda Adalet ve Fair Play Vurgusu

Trabzonspor'un tarih boyunca adaletin ve fair play'in temsilcisi olduğunu belirten Mahmut Ören, "Yabancı bir takım sporcuları her ne giysiyi tercih ederse etsin, tüm taraftarlarımızın burada başımızın üstünde yeri var. Trabzon misafirperverliği ile bilinen bir şehir ve kulüp olarak bu tür olaylar bizi derinden üzmektedir," dedi.

Hoşgörü ve Saygı Önemli

Ören, "Trabzonsporluluk yalnızca bir takıma destek vermekle kalmaz; aynı zamanda nezaketi, centilmenliği ve hoşgörüyü de temsil eder. Bu bağlamda, tüm taraftarlarımızı sporun birleştirici ruhuna uygun şekilde hareket etmeye davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Kültürel Değeri

Mahmut Ören, Trabzonspor'un tarihinin ve değerlerinin yalnızca sahadaki başarılarla değil, aynı zamanda bu değerlere gösterilen bağlılıkla şekillendiğini belirtti. "Unutmayalım ki Trabzonspor, yalnızca Trabzon'un değil, tüm Türkiye'nin gurur kaynağıdır. Bu bilinçle hareket eden bir camiayız," dedi.

Son olarak, 8 Ağustos Perşembe günü Rapid Wien ile oynanan karşılaşma sırasında Galatasaray forması giymiş taraftarların, bordo-mavili bazı taraftarların tepkisi nedeniyle maçtan ayrıldığı bildirildi.

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