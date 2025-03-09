Trabzonspor, Beşiktaş United Payment'i 2-0 Geçti!

Trabzonspor Beşiktaş United Payment'i Mağlup Etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş United Payment karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maç, Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleşti.

İlk Yarıda Gol Sessizliği

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da skoru değiştirecek bir gol atamadı. İzleyiciler, ikinci yarıda yaşanacak heyecana odaklandı.

İkinci Yarının Kahramanları

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Trabzonspor daha atak bir oyun sergilemeye başladı. 56. dakikada Diyorakhon Khabibullaeva'nın attığı golle öne geçti. Maçın sonlarına yaklaşırken, 86. dakikada Diana Msewa ile farkı ikiye çıkardı.

Penasız Geçmeyen Anlar

Trabzonspor 69. dakikada kazandığı penaltı atışını değerlendiremedi. Ancak bu durum, maçın sonucunu etkilemedi. Bu galibiyetle Trabzonspor, puanını 38'e yükseltti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş United Payment, Kadir Özcan Tesisleri'nde karşılaştı. Oyuncular sahaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan pankartla çıktı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş United Payment, Kadir Özcan Tesisleri'nde karşılaştı. Oyuncular sahaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan pankartla çıktı.