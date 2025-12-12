Antalya'da Kız Çocukları Floor Curling ile Tanıştı

Antalyalı kız çocukları "Floor Curling" sporu ile adını duyurmaya hazırlanıyor. Buz üzerinde oynanan curling sporunun herhangi bir zeminde oynanabilen versiyonu olan Floor Curling, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kız Çocuklarına Destek Derneği iş birliğiyle okullara taşındı.

Program ve eğitimler

Pusula: Çocuklar için Sporla Katılım Destek Programı kapsamında, özellikle kırsaldaki okullarda Floor Curling eğitimi veriliyor. Hem eğlenceli hem de stratejik bir aktivite olan bu spor, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle il genelinde yaygınlaşıyor.

Program; takım çalışması, koordinasyon ve problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli spor eğitmenleri, floor curling'in kurallarını ve oynanışını çocuklara tüm incelikleriyle öğretiyor. Eğitimlerin yaygınlaşıp tamamlanmasının ardından bir Floor Curling Şampiyonası düzenlenmesi hedefleniyor.

Çocuklardan ve yetkililerden gelen mesajlar

Takım çalışmasını, koordinasyonu ve stratejik düşünmeyi teşvik eden spor, kız çocuklarından yoğun ilgi görüyor. Spora erişimi kısıtlı kırsaldaki eğitimler sayesinde çocuklar hem yeni bir sporla tanışıyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

İbrahim İlhami Koç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu projeyi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kız Çocuklarına Destek Derneği’yle birlikte yürütüyoruz. Curling normalde buz üstünde yapılan bir spor ancak Türkiye’de bunun altyapısını oluşturabilmek için "Floor Curling" sporu geliştirildi. Bu bağlamda kız çocuklarına bu sporu öğretmek amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Belirlediğimiz 8 okulda eğitimlere başladık. Sonraki süreçte bir şampiyona düzenlemeyi ve bu sporu şehre daha fazla yaymayı hedefliyoruz. Kız çocuklarımız erkeklere göre spordan biraz daha uzak kalıyor. Biz de kız çocuklarımızı spora daha fazla çekmek istiyoruz. Belirlediğimiz okullar şehir merkezinin biraz daha dışında okullar. Bunu kırsala da taşımayı hedefliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sporu tabana yayıp, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak istiyoruz. Sporun birleştirici bir gücü var. Bunu sağlayabildiğimiz sürece çocuklarımıza hedef gösterme şansına sahibiz"

