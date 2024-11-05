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Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıkları hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:59
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Rizespor'a Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu önemli maç için takım, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Çalışmalar Teknik Direktör Güneş Yönetiminde Gerçekleşti

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından rondo ve mini kaleli topa sahip olma çalışmalarına katıldı.

Sonuçlandırma Çalışmaları ile Antrenman Tamamlandı

Antrenmanın sonunda, dar alanda oyun ve kenar ortadan sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. İyi haber olarak, sakatlığı düzelten Stefan Savic'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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