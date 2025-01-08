Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçında 4 Yeni İsimle Sahada

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçında Değişiklikler Yaptı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi, geçen hafta ligdeki Reeder Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11’ine göre 4 farklı isimle sahaya çıktı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in Tercihleri

Teknik direktör Şenol Güneş, Reeder Samsunspor karşılaşmasında forma giyen Serdar Saatçi, Nwakaeme, Eren Elmalı ve Cihan Çanak yerine Arif Boşluk, Umut Güneş, Visca ve Mendy’yi sahaya sürdü. Ancak, sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Savic ve Draguş ile kart cezalısı Enis Destan maç kadrosunda yer almadı. Tedavi için İspanya'da bulunan Savic ise karşılaşmayı tribünden takip etti.

Visca ve Mendy Formasını Geri Aldı

Reeder Samsunspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Mendy, Corendon Alanyaspor karşısında yeniden sahada yer aldı. Edin Visca da sakatlığının ardından Cihan Çanak’ın yerine 11’te başladığı maçta önemli bir rol üstlendi.

Eren Elmalı Kadroda Yok

Galatasaray’a transferi gündeme gelen Eren Elmalı, bu maç kadrosunda yer almadı. Eren’in yokluğunda savunmanın solunda Arif Boşluk görev aldı. Eren'in hafif bir sakatlığı bulunduğu bildirildi.

Tribünlerde Boş Koltuklar

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya beklenilen ilgi gösteremedi. Papara Park’ta tribünlerde büyük boşluklar dikkat çekerken, tüm gözler maçın gidişatına çevrildi.