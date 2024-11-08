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Trabzonspor'dan Hakem Eleştirisi

Trabzonspor Kulübü, hakem kararlarını eleştirerek adalet duygusunun zedelendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:43
Trabzonspor'dan Hakem Eleştirisi

Hakem Eleştirisine Devam Ediliyor

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanvekili Osman Çavuşoğlu, yapılan basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adalet Arayışı

Çavuşoğlu, "Trabzonspor'un son dönemde yaşadığı hakem kıyımları maalesef Türk futbolunun adalet duygusunu örseleyen, fair-play ruhunu yok eden bir boyuta ulaşmış durumdadır" dedi.

Bu durumu eleştiren Çavuşoğlu, "Artık hata çizgisini aşmış kasıtlı kararlarla sanki sistematik bir engelleme, bir hakkaniyetsizlik zinciri kurulmuşçasına Trabzonspor'un önüne set çekilmeye çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu'na Çağrı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tarafsızlığa dair yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor üzerindeki bu algıyı kaldırması gerekmektedir" diyerek kamuoyunda daha baskın bir mesaj verilmesi gerektiğini savundu.

Genel Kurul Öncesi Uyarılar

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi, organ ve kurul başkanlıkları için aday olacak üyeleri tüzük maddelerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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