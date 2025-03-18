Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in Sağlık Durumu Açıklandı

Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in Sağlık Durumu Açıklaması

Trabzonspor'un yetenekli futbolcusu Hüseyin Türkmen'in sağ üst ön adalesinde bir yaralanma meydana geldiği duyuruldu. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün resmi internet sitesinde konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir," ifadesini kullandı.

Ahmet Beşir, Hüseyin Türkmen'in tedavisine sağlık ekibi tarafından hemen başlandığını belirtti. Trabzonspor camiası, oyuncunun bir an önce sağlıkna kavuşmasını bekliyor.