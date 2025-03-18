Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in Sağlık Durumu Açıklandı

Trabzonspor'lu Hüseyin Türkmen'in sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edildi. Tedavisine başlandı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:00
Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in Sağlık Durumu Açıklandı

Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in Sağlık Durumu Açıklaması

Trabzonspor'un yetenekli futbolcusu Hüseyin Türkmen'in sağ üst ön adalesinde bir yaralanma meydana geldiği duyuruldu. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün resmi internet sitesinde konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir," ifadesini kullandı.

Ahmet Beşir, Hüseyin Türkmen'in tedavisine sağlık ekibi tarafından hemen başlandığını belirtti. Trabzonspor camiası, oyuncunun bir an önce sağlıkna kavuşmasını bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papara Göztepe'nin Vodafone Sultanlar Ligi Kupası Müze'de Sergilenecek
2
Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in Sağlık Durumu Açıklandı
3
Çaykur Rizespor'dan Teknik Direktör İlhan Palut'un Görevi Hakkında Açıklama
4
Tuba Yakan'ın İsmi Kocaeli'deki Spor Salonuna Verildi
5
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Trabzonspor'u Ziyaret Etti
6
Eczacıbaşı ve Manisa Büyükşehir, 1. Lig'e Yükseldi!
7
Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e Yükseldi

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı