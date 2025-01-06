Trabzonspor'dan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Açıklaması: Devir Söz Konusu Değil

Trabzonspor, Tesislerinin Devrinin Söz Konusu Olmadığını Açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin herhangi bir kuruma devredileceğine dair çıkan asılsız haberleri yalanladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin, herhangi bir kuruma devredilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Asılsız İddialara Sert Tepki

Açıklamada, son dönemde tesislerin kulübün kullanımından alınacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Kulüp, bu tür asılsız iddiaların ortaya atılmasının üzücü olduğunu belirtti: "Müjdeli gelişmeleri gölgelemek amacıyla bazı çevrelerce gerçeği yansıtmayan haberlerin ortaya atılması, camiamız için hayal kırıklığıdır".

Teşekkür ve Önemli Gelişmeler

Kulüp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyaretleri sırasında duyurduğu müjdelerin büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Açıklamada, Papara Park'ın ticari alanlarının kiralanması ve 177 bin metrekarelik arazinin kulübe tahsisi gibi gelişmelerin Trabzonspor camiası için önemli olduğu ifade edildi.

Son olarak, Trabzonspor yetkilileri, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlarımıza ve milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyor, spor kamuoyunun bu tür spekülasyonlara itibar etmemesini rica ediyoruz" dedi.