Trabzonspor, Denis Dragus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Denis Dragus'un bonservis bedeli olarak Standard Liege kulübüne 1 milyon 700 bin avro ödeneceği belirtildi. Bu tutarın üç taksit halinde ödeneceği bilgisi verildi. Ayrıca, oyuncunun her sezon için 1 milyon 575 bin avro garanti ücret alacağı ve menajerlik hizmet bedeli olarak da toplam brüt ücretin yüzde 3,8'i oranında ödeme yapılacağı ifade edildi

DRAGUS'UN GEÇMİŞ PERFORMANSI

Rumen futbolcu Denis Dragus, geçtiğimiz sezon Gaziantep Futbol Kulübü formasıyla çıktığı 35 maçta 15 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Başarılı performansı ile dikkat çeken Dragus, Trabzonspor'un hücum hattına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.



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Dragus, 1999 doğumlu ve forvet pozisyonunda görev yapıyor. Futbol kariyerine Romanya'nın Viitorul Constanța takımında başlayan Dragus, burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve 2019 yılında Standard Liege'e transfer oldu. Burada geçirdiği süre boyunca yeteneklerini geliştiren oyuncu, özellikle hızı ve teknik becerileri ile ön plana çıkıyor.

