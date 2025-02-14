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Trabzonspor, Deplasmanda Beşiktaş ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Trabzonspor, Beşiktaş ile 24. hafta maçında sahaya çıkıyor. Son galibiyet için umut taşıyorlar.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:24
Trabzonspor, Deplasmanda Beşiktaş ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Maç, Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Bordo-mavililer, ligde son 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek formda görünüyor. Takım, Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor, rakip sahada son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etti. 18 Mayıs 2024'ten bu yana deplasmanda galibiyetin hasretini çeken ekip, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük bu sürece son verme şansına sahip olacak.

Karadeniz temsilcisi, İstanbul'un üç büyük takımı olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli ekibi 3-2 yenerek aldı. Beşiktaş’ı yenmesi halinde bu ekipler karşısında 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

Ancak Trabzonspor, bu önemli mücadelede Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıklarından dolayı sıkıntı yaşayabilir.

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