Trabzonspor, Dinamo Tiflis ile 1-1 Berabere Kaldı

Trabzonspor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımıyla 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı bir ortamda gerçekleşti.

Trabzonspor'un tek golü, penaltı atışından Muhammed Cham tarafından kaydedildi. Her iki takım da karşılaşma boyunca mücadeleci bir oyun sergiledi.

Bordo-mavili ekip, bu maçın ardından iki günlük bir iznin ardından, 15 Temmuz Salı günü Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaştı. Maça, teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.

Trabzonspor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaştı. Maça, teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.