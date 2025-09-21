Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, 27 Eylül Cumartesi oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:20
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı öncesinde hazırlıklara başladı.

Antrenmanda Program

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Dünkü Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavili takım, bir günlük izin sonrasında hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü