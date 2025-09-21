Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı öncesinde hazırlıklara başladı.

Antrenmanda Program

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Dünkü Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavili takım, bir günlük izin sonrasında hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

