Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylara Egemen Korkmaz'dan açıklama

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından dikkat çeken bir isim olan Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





Maç sonrası saha içinde yaşanan arbedeye dahil olan isimlerden biri olan Egemen Korkmaz'ın hareketleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yönelik fiziksel müdahalesi tartışma konusu oldu.

Egemen Korkmaz, yaşanan olaylarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Maç sonunda Trabzonspor taraftarının yerde tekmelenmesini gördüğümde dayanamadım. Bir kişinin birden fazla kişi tarafından darp edilmesi insanlık dışı bir durumdur. Ben de müdahale ettim ve darbe aldım, ancak bunun önemi yok."





Korkmaz'ın bu açıklamaları, olayların ardından gündeme oturan ve kamuoyunda tartışmalara yol açan bir konuya açıklık getirmiş oldu.