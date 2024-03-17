Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahada çirkin görüntüler: Mert Müldürü ofsayt bayrağıyla kovalandı

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmesinin ardından yaşanan olaylar büyük yankı uyandırdı. Maç sonu saha içinde çıkan arbedede bir Trabzonspor taraftarının Mert Müldür'ü ofsayt bayrağıyla kovalaması özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.





Fenerbahçe'nin galibiyetini kutlamak için saha ortasında toplanan oyuncular ve teknik ekip, kutlama esnasında Trabzonspor taraftarlarının sahaya inmesiyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin engelleme çabalarına rağmen taraftarlarla oyuncular arasında arbede yaşandı. Bu arbedede taraftarlar tarafından tekme ve yumruk atıldığı görülürken, sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle soyunma odasına çekildi.

Olayların arasında dikkat çeken bir detay ise Mert Müldür'ün ofsayt bayrağıyla kovalanması oldu. Gözü dönmüş bir Trabzonspor taraftarı, genç oyuncuyu büyük bir çaba ile soyunma odasına kaçarken izledi. Bu görüntüler futbolseverler arasında büyük tepkiyle karşılandı.

Maç sırasında Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı maddeler ve su bardakları nedeniyle zaman zaman oyun durdu. Hakem Halil Umut Meler, taraftarların sakinleşmesini beklemek için mücadeleyi durdurduğu anlarda yardımcı hakemlerini de orta sahaya çağırdı.