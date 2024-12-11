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Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlanmak için yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:11
Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışması yaptı.

Ayrıca, sürat çalışmalarıyla devam eden antrenman, kondisyon ağırlıklı dar alan oyunuyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

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