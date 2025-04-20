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Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı finali için hazırlıklara teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 14:28
Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe ile gerçekleştireceği maç için hazırlıklara hız kesmeden başladı.

Henüz olduğu gibi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması ile antrenmanlarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, teknik direktör Fatih Tekke (sağ 6) de katıldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, teknik direktör Fatih Tekke (sağ 6) de katıldı.

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