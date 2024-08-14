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Mauro Icardi: Başarının Sırrı Saha İçine Odaklanmak

Galatasaray'ın yıldızı Icardi, başarılarının sırrının saha içi odaklanmak olduğunu belirtti. Şampiyonluk ve rekabet üzerine açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:26
Mauro Icardi: Başarının Sırrı Saha İçine Odaklanmak

Mauro Icardi'nin Başarı Stratejisi

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımının başarılarının temelinin saha içindeki odaklanma olduğunu vurguladı. 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacakları maça dair hazırlıklarını sürdüren Icardi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonlukların Anahtarı

Icardi, "Geçmiş yıllarda saha dışında yaşanan pek çok olay oldu. Sosyal medyada bunlara güldüğümüz zamanlar oldu. Her zaman sahaya odaklandık ve bu sayede üst üste iki yıl şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama bu çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. İlk yılımda 14, ikinci yılımda ise 17 maç kazandığım için rekora imza attık. Bu tür durumlar rakiplerin motivasyonunu etkileyebilir," dedi.

Odaklanmaya Devam

Lige galibiyetle başladıklarını belirten Icardi, "Geçtiğimiz iki yıl daha zor geçiyordu. Bu yıl iyi bir başlangıç yaptık ve bu bizi mutlu ediyor. Harika bir dönem geçirdik ve çok çalıştık. Her zaman gelişmeye açığız ve daha iyiye gidecek şeyler bulunuyor. Fenerbahçe ile olan rekabetimiz devam ediyor, bu yıl play-off maçlarımız da var. Geçen yıl yaptıklarımızı tekrar etme şansımız var," ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun Açıklamalarına Yanıt

Icardi, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ise, "Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında konuşması enteresan. Büyük takımlarda böyle şeyler yaşanmadığını düşünüyorum. Galatasaray bu ligin en büyüğüdür ve her zaman bu doğrultuda konuşmalar olacaktır. Biz sahaya odaklanmaya devam ediyoruz. İki yıldır bunun ödülünü alıyoruz, önceki başarılarımızı tekrar etmek için mücadele edeceğiz," değerlendirmesinde bulundu.

Performans Üzerine

Icardi, geçmişte yaşadığı kilo tartışmalarını da dile getirerek, "Kilo benim için bir faktör değil. Takım için her zaman mücadele ettim. Beşiktaş maçındaki sakatlığımdan sonra antrenman yapamadım. Sosyal medya bazen çarpıtabiliyor. Ancak sahada olmadığım zamanda bile gol kralı oldum. Takım arkadaşım Dries de asist kralı oldu. Bizim başarılarımızın fitlikle bağı yok. 6 ay antrenmansız kaldım ama buna rağmen gol kralı oldum. Sonuçta önemli olan da bu," şeklinde konuştu.

Liderlik Vurgusu

Icardi ayrıca, lider karakterli olduğunu belirterek, "Rekabetçi bir insanım ve mükemmeliyetçilik benim doğamda var. Galatasaray'da attığım gollerle ve kırdığım rekorlarla önemli bir başarıya imza attık. Burada liderlik yapmaya çalışıyorum. Gelme amacım takım arkadaşlarıma yardım etmekti. Potansiyelimi ve saha içindeki yeteneklerimi biliyorum. Kısa sürede Türkiye'nin temsil eden biri oldum. İnsanların sevgisiyle gollerimle onları mutlu etmek benim için büyük bir gurur," diyerek sözlerini tamamladı.

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