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Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile 24 Nisan'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 18:40
Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Göztepe Maçı İçin Hazırlıkta

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması yaptı.

Taktik Çalışmalar Öne Çıkıyor

Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Stefan Savic de katıldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Stefan Savic de katıldı.

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