Trabzonspor, Güneş Döneminde İstikrarı Yakalamakta Zorluk Çekiyor

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde ligde 20 maçta 7 galibiyet elde etti. Dış sahada yaşanan sıkıntılar istikrarı engelliyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:07
Trabzonspor, Güneş Döneminde İstikrarı Yakalamakta Zorluk Çekiyor

Trabzonspor, Güneş Döneminde İstikrarı Yakalamakta Zorluk Çekiyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde istikrarı bir türlü oluşturamadı. Bu sezon ligde oynadığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 29 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor.

Dış Saha Sonuçları Dikkat Çekiyor

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş döneminde iç sahada gösterdiği başarılı performansa rağmen dış sahada aldığı sonuçlarla istikrarsız bir tablo ortaya koydu. İç sahada oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 24 puan toplarken, dış sahada 9 maçta 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile sadece 3 puan elde edebildi.

İç Saha Performansı

Şenol Güneş yönetiminde iç sahada kaydettiği başarılar dikkat çekiyor. Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u ise 4-0 yenerek önemli galibiyetler elde etti. Ancak, Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle iç sahada tek yenilgisini yaşadı.

Deplasman Maçlarında Zorlu Mücadeleler

Trabzonspor'un, dış sahada gösterdiği performans ise hayal kırıklığı yarattı. Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1 ve Galatasaray'a 4-3 yenildi. İç sahadaki başarılarının aksine dış sahada yaşadığı sorunlar, ekibin puan cetvelinde üst sıralarda yer bulmasını engelledi.

Trabzonspor’un, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda Net Global Sivasspor ve ikinci haftada geçici olarak takımın başında bulunan İhsan Derelioğlu idaresinde yeniden ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalmış olması, sezonun zorluğunu gözler önüne seriyor.

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