Trabzonspor İç Sahada Sıkı Performans Seriliyor: 4-0'lık Sivasspor Zaferi

Trabzonspor İç Sahada Güçlü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, iç sahadaki başarılı performansını devam ettirdi. Bu sezon şimdiye dek tüm galibiyetlerini evinde alan bordo-mavililer, 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Puan Tablosundaki Yeri

Karadeniz ekibi, bu maçlardan 21 puan toplarken 2,1 puan ortalaması yakaladı. Ligde 25 puanla 9. sıradaki trabzonsporlular, iç saha puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Göztepe 28 puan, Galatasaray ise 26 puan toplayarak üst sıralarda bulunuyor.

Art Arda Gelen Galibiyetler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de sahasında üst üste 3 maçı farklı skorlarla kazanarak son 3 resmi maçta 14 gol atmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0, Süper Lig'de ise Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u da 4-0'lık skorlarla mağlup ettiler.

Son 5 Sezondaki En Farklı Galibiyetler

Trabzonspor, bu sezon sahasında ligin 13. ve 19. haftalarında Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek son 5 sezondaki en farklı galibiyetlerine imza attı. En son 2019-20 sezonunda Kasımpaşa'yı 6-0'la geçen ekip, şampiyon olduğu 2021-22 sezonunun da üzerinde bir performans sergiliyor.

İç Sahada Golcü Performansı

Bu sezonun 20. haftası itibarıyla, Trabzonspor un 34 gol'ün 26'sını iç sahada kaydetti. Bordo-mavililer, evinde 10 maçta 2,6 gol ortalamasıyla mücadele ederken, dış sahada 9 maçta sadece 8 gol atarak 0,88 gol ortalamasında kaldı.

Sahasındaki Sonuçlar

Trabzonspor, lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon sahasında oynadığı 14 resmi maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Lig maçları arasında TÜMOSAN Konyaspor (3-2), RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK (1-0), Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor (5-0), Net Global Sivasspor (4-0) galibiyetleri dikkat çekiyor. Tek iç saha mağlubiyetini ise Fenerbahçe karşısında, 90+12. dakikada yediği golle 3-2'lik skorla yaşadı.

Özetle, Trabzonspor'un iç sahadaki etkileyici performansı, bu sezon elde ettikleri sonuçlarla destekleniyor ve takım, hem ligde hem de kupada adından söz ettirmeye devam ediyor.