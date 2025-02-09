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Trabzonspor, İkas Eyüpspor'u Ağırlayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de İkas Eyüpspor ile 23. haftada karşılaşıyor. Maç için tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:33
Trabzonspor, İkas Eyüpspor'u Ağırlayacak

Trabzonspor, İkas Eyüpspor'u Konuk Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Maç, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Mehmet Türkmen Yönetiyor

Bu zorlu mücadele, hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek. Bordo-mavililer, ligde son olarak deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kalırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Sakatlık ve Ceza Durumu

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek. Ayrıca, Draguş'un sakatlığı da devam ediyor.

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