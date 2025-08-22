Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın Yeni Sezon Hedefi: Şampiyonluk

ENES SANSAR - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip, 2024-2025 sezonunda oynadığı 26 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak ligi 5. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, yeni transferleriyle sezona Kadir Özcan Tesisleri'nde hazırlanıyor.

Sema Polat: "Hedefimiz şampiyonluk, ligi en üst sırada bitirmek"

Takım kaptanı ve defans oyuncusu Sema Polat, AA muhabirine, yeni bir oluşum içine girdiklerini ve daha da güçlendiklerini söyledi. Bu sezon için hedefin çok daha yüksek olduğunu belirten Sema, şöyle devam etti:

"Bu nedenle ana kadroyu tuttuk ve geriye kalan arkadaşlarımız, takviyelerimizle çok daha güçlü, çok daha üst düzey oyuncular. Hepsi tek tek izlenip özenle seçilen ve bizim oyun sistemimize ayak uyduracak kişiler. Hedefimiz şampiyonluk, ligi en üst sırada bitirmek."

Sema Polat, Türkiye'de kadın futbolunun her geçen gün daha iyi duruma geldiğini vurgulayarak takımın taraftarına da değindi: "Trabzonspor'un ambiyansı ve taraftarı çok farklı. Özellikle bordo-mavi rengine tamamen aşıklar. Ben hayatımda hiç böyle bir şehir, böyle bir takım, böyle bir taraftar görmedim. Takımına çok aşık, çok seviyorlar, çok tutkulular. Bizde onlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Berna Yeniçeri: "Bu sene şampiyon olmak istiyoruz"

Galatasaray'dan transfer edilen Berna Yeniçeri, Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Berna Yeniçeri, şunları söyledi:

"Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Benim hedefim de takımın hedefi de bu. İlk antrenmandan son antrenmana kadar takımın tek bir parolası olacak o da şampiyonluk. Çünkü burası bir şehir takımı. Dört büyüklerden biri ve en önemlisi de şehir takımıyız. Türkiye'de şampiyonluk yaşayıp ardından Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

Rabia Nur Küçük: Genç oyuncu hedeflerini açıkladı

Takımın genç sol beki Rabia Nur Küçük, geçen seneki hataları tekrarlamak istemediklerini belirterek, hedeflerini ve kişisel planlarını paylaştı:

"Bu sene takım olarak hedefimiz şampiyonluk, ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Geçen seneki hataları yapmamaya çalışıyoruz. Daha tecrübeli, daha dinamik ve daha iyi oyuncularımız var. Onlarla şampiyonluk yolunda yarışmaya hazırız. Öncelikle kendi mevkimin ülkemde en iyisi olmak istiyorum tabii ki. Daha sonrasında burada güzel şampiyonluklar yaşadıktan sonra yurt dışına gidebilirim."

Trabzonspor, kadrosunu koruyup güçlendirerek ve taraftar desteğini arkasına alarak yeni sezonda iddialı bir çıkış hedefliyor.

