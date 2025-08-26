Trabzonspor Kadın Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü: Hatice Bahar Özgüvenç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Hatice Bahar Özgüvenç getirildi.

Kulüp açıklaması

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Hatice Bahar Özgüvenç. Yeni teknik direktörümüz Hatice Bahar Özgüvenç'e aramıza hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz. Bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğimize ve hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."