Trabzonspor Kalecisi Onuralp Çevikkan Ameliyat Edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sağ elinden sakatlanan kaleci Onuralp Çevikkan'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır," ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Onuralp Çevikkan, 2 gün önce gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanmıştı.