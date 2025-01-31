Trabzonspor, Kayseri Deplasmanında 10 Yıldır Yenilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında 10 sezondur dış sahada kaybetmiyor. Son olarak 2012-2013 sezonunda Kayseri deplasmanında 2-1'lik sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, ardından oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi.

İki Ekip 56. Kez Karşılaşacak

Trabzonspor ile Bellona Kayserispor, Süper Lig tarihinde toplam 56 kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 55 maçta Trabzonspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor; zira 33 maçı kazanırken, 9 karşılaşmayı Kayserispor kazandı ve 13 maçta ise taraflar eşitliği bozuamadı.

Trabzonspor'un Gol İstatistiği

Bordo-mavililer, rakibi karşısında bugüne dek ligde toplam 103 gol atarak dikkat çekti. Bu gollerin 35'i deplasman maçlarında kaydedildi. Bellona Kayserispor ise Trabzonspor'a karşı 60 gol atmış durumda.