Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi Transfer Etti

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul’a gönderdiği açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun Stade Rennais ile yapılan transfer görüşmelerinin sonuçlandığını duyurdu.

Açıklamada, Olaigbe için belirlenen sözleşme fesih bedelinin 5 milyon avro olduğu ve bu miktarın 3 taksit halinde ödeneceği belirtildi. Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15’inin ödeneceği vurgulandı.

Olaigbe'nin sözleşmesiyle ilgili yapılan detaylı bilgilerde ise, oyuncuya 2025-2026 sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin avro, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin avro, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin avro ve 2029-2030 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

